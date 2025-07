Pechino sfida il Dalai Lama | Scegliamo noi il tuo successore

Pechino sfida il Dalai Lama: una partita di potere e spiritualità che rischia di riscrivere i confini della tradizione buddista tibetana. La Cina tenta di imporre la sua scelta per il prossimo Dalai Lama, mentre Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, resiste con fermezza, ribadendo l’importanza della libertà spirituale e dell’autenticità. In un mondo in continua evoluzione, la questione si trasforma in una vera e propria sfida tra autonomia e controllo.

Se non è una lotta per le investiture in salsa tibetana, poco ci manca. In ballo vi è la nomina del prossimo Dalai Lama, la massima autorità spirituale della tradizione buddista tibetana. Pechino vuole metterci il suo timbro, ma Tenzin Gyatso, meglio noto al mondo come il XIV Dalai Lama, respinge ogni interferenza. "La reincarnazione del Dalai Lama, del Panchen Lama e di altre grandi figure del buddismo devono essere scelte per estrazione a sorte da un’urna d’oro e poi approvate dal governo centrale", ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, citando un’antica procedura non riconosciuta però dai vertici religiosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pechino sfida il Dalai Lama : "Scegliamo noi il tuo successore"

In questa notizia si parla di: lama - dalai - pechino - sfida

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

#Tibet, il Dalai Lama sfida Pechino sul tema del suo successore Vai su X

Il Dalai Lama e Pechino si trovano davanti a un conflitto di competenza per la scelta del successore della guida spirituale tibetana. Il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo 90esimo compleanno (che cade il 6 luglio) ha rilasciato una dichiarazio Vai su Facebook

Pechino sfida il Dalai Lama : Scegliamo noi il tuo successore; Il Dalai Lama sfida la Cina: «Sceglieremo noi l’erede»; Tibet, il Dalai Lama sfida Pechino sul tema del suo successore.

Pechino sfida il Dalai Lama : "Scegliamo noi il tuo successore" - In ballo vi è la nomina del prossimo Dalai Lama, la massima autorità spirituale della tradizione buddista tibetana. Scrive quotidiano.net

Tibet, il Dalai Lama sfida Pechino sul tema del suo successore - (askanews) – Il Dalai Lama ha riportato oggi nell’arena dei dibattiti internazionali anche la questione tibetana. Segnala askanews.it