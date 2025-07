Catastrofi assicurato solo il 7% delle case

In un’Italia in rapido cambiamento, dove solo il 7% delle case è assicurato contro le catastrofi, le sfide nel settore sanitario, previdenziale e ambientale sono enormi. La crescente frequenza di eventi naturali estremi e l’invecchiamento della popolazione evidenziano la necessità di un sistema più resilient?. Nonostante le difficoltà, le assicurazioni rappresentano un’opportunità strategica per affrontare questa crisi e costruire un domani più sicuro. È ora di ripensare il nostro approccio alla protezione.

Sanità, assistenza, previdenza, catastrofi naturali. In un'Italia che invecchia, che fa pochi figli in grado di pagare le pensioni future, in cui il sistema sanitario nazionale non riesce più a far fronte a tutte le esigenze e in cui il cambiamento climatico sta causando quasi ogni giorno eventi estremi con cui fare i conti, le assicurazioni possono godere di un'enorme campo di azione. Malgrado i cambiamenti evidenti e le difficoltà esplicite del settore pubblico a coprire tutte le spese, l'abitudine degli italiani ad assicurarsi è ancora bassa, in alcuni casi bassissima. Come di fronte alle catastrofi naturali contro le quali solo il 7% delle abitazioni è protetto.