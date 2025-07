Cure più agevoli per i fragili Il progetto si consolida

Il progetto “Dama” dell’ASST di Lodi si conferma un esempio virtuoso di assistenza dedicata ai fragili, offrendo servizi tempestivi e su misura. Finora, oltre cinquanta pazienti hanno beneficiato di oltre 130 prestazioni, spesso realizzate in giornata per minimizzare disagi. Dalle semplici analisi a interventi più complessi, questa iniziativa mira a migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno di cure speciali, garantendo un’assistenza più vicina e umana.

Il servizio "Dama" (Disabled Advanced Medical Assistance) per le persone con gravi disabilità avviato ad aprile dall'Asst di Lodi ha seguito finora una cinquantina di pazienti, a cui sono state erogate oltre 130 prestazioni, nella maggior parte dei casi organizzate nella stessa giornata di accesso per creare meno disagio possibile a pazienti e accompagnatori. Prestazioni semplici come un prelievo ma anche complesse (ad esempio, interventi odontoiatrici, colonscopia in sedazione). Dopo questa fase sperimentale, dal 1 ottobre è prevista l'apertura a tutti i cittadini con gravi disabilità interessati all'attività.

