centro sportivo restyling da 800mila euro

Siamo entusiasti di annunciare il grande restyling del centro sportivo Guidi di Castel Maggiore, un progetto da 800mila euro che trasformerà radicalmente le strutture dedicate a sport e benessere. Grazie al finanziamento regionale di 500mila euro, il nostro obiettivo è creare un luogo più accessibile, moderno e stimolante per atleti e appassionati. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una comunità più attiva e vivace, pronta a superare ogni limite.

Prende corpo al centro sportivo Guidi di Castel Maggiore il progetto di riqualificazione complessiva del palazzetto con i campi da basket e pallavolo, la parete da arrampicata e gli spogliatoi. L'intervento, che comporta investimenti per 800mila euro, è stato ammesso a contributo dalla Regione col recente bando ' Impianti sportivi 2024 ', che ha riconosciuto una compartecipazione di 500mila euro, il massimo importo finanziabile dal bando. "Siamo davvero contenti – dice l'assessore Carlo Salvatori con delega a Lavori Pubblici, Abbattimento Barriere Architettoniche e Sport – di questo risultato in quanto il reperimento di fondi alternativi a quelli presenti nel bilancio comunale è stato un obiettivo fin dall'inizio del nostro mandato.

