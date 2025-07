Vacanze secondo i turisti Crescono single e stranieri

strumento di feedback come le recensioni online diventa fondamentale per migliorare l’offerta turistica. Ascoltare le opinioni dei visitatori, soprattutto di chi sceglie esperienze autentiche e viaggia da fuori Italia, permette di adattarsi alle nuove tendenze e valorizzare al meglio le bellezze della valle. La reputazione digitale può fare la differenza tra un successo e un’occasione persa: ecco perché investire in qualità e ascolto è più importante che mai.

I polacchi ci adorano e le vacanze all'insegna delle esperienze hanno ormai sorpassato la villeggiatura formato famiglia. In Valle si sta benissimo, ma sulla connessione wi-fi si potrebbe far meglio. La reputazione è tutto. O quasi, anche in campo turistico. Sapere come giudicano l'esperienza le persone che di recente in Valtellina e Valchiavenna hanno soggiornato può essere utile anche a correggere qualcosa. In questo senso un efficace strumento in più è rappresentato dalla piattaforma Iodah, adottata da Apf Valtellina e condivisa gratuitamente con i Consorzi turistici e gli operatori della ricettività.

