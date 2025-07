VII Luglio l’orgoglio Le donne festeggiano con la cultura e la storia

Agnese Pini e Angela Maria Fruzzetti per le donne del 7 luglio. La commissione Progetto donna Centro per le pari opportunitĂ , in occasione dell’81Âş anniversario della rivolta delle donne carraresi contro l’ occupazione nazifascista organizza la rassegna ’Intorno al 7 luglio’: due giorni di cultura e riflessione sulla storia e sul nostro presente. Si comincia sabato 12 alle 18 al palco della Musica di piazza Gramsci, dove sarĂ presentato il volume di Angela Maria Fruzzetti ’Vittime civili. Danni collaterali’ (Tara editoria): saluti istituzionali della sindaca Serena Arrighi, introduzione della presidente della commissione Progetto donna Centro per le pari opportunitĂ Francesca Menconi e della consigliera comunale Brunella Vatteroni, mentre spetterĂ alla vicepresidente Alina Gjika dialogare con l’autrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - VII Luglio, l’orgoglio. Le donne festeggiano con la cultura e la storia

