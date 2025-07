Il vero scandalo di Israele è credere nel suo diritto a esistere

Il vero scandalo di Israele risiede nel suo diritto inalienabile a esistere, un tema che svela le complessità e le tensioni di un conflitto secolare. Secondo Adorno, le radici dell’antisemitismo affondano nelle profondità più oscure della nostra civiltà, rendendo difficile una comprensione completa. Oggi, tra disinformazione e silenzi istituzionali, si rischia di perdere di vista la realtà dei fatti; ma è fondamentale affrontare con onestà e consapevolezza questa complessa narrazione.

Al direttore - Secondo Theodor W. Adorno, ogni spiegazione economica, sociale e religiosa dell’antisemitismo si rivela sempre inadeguata, perché le radici del fenomeno si spingono fino alla profondità più oscura e misteriosa della nostra civiltà. Pensiamo ai nostri giorni. Al di là della gigantesca asimmetria informativa – clamorosa in Italia – su quanto accade realmente a Gaza, non il governo di Gerusalemme, ma lo stesso stato ebraico è vittima di una sorta di bias cognitivo delle opinioni pubbliche occidentali. Un giornalista del Daily Telegraph, Allister Heath, ha acutamente osservato che Israele è inviso a tante persone di ogni ceto e livello d’istruzione non tanto per ciò che fa, ma per ciò che è: una nazione piccola, ma con un esercito di prim’ordine e una intelligence unica al mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it