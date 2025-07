No agli eccessi di alcol e caos Il sindaco firma due ordinanze

Per garantire un’atmosfera sicura e piacevole durante il Rugby Sound, il sindaco ha firmato due ordinanze fondamentali. La prima tutela il territorio e la vivibilità urbana, vietando l’accesso non autorizzato all’Isola del Castello nei giorni della manifestazione. Un passo deciso per prevenire e contrastare gli eccessi di alcol e il caos, assicurando che questa attesa kermesse possa svolgersi nel rispetto di tutti.

Due ordinanze per garantire sicurezza e tutela del territorio, in occasione di una manifestazione che per due settimane porterà decine di migliaia di persone nell’Isola del Castello: così la città si prepara al Rugby Sound, in programma da oggi al 19 luglio. La prima ordinanza riguarda la tutela del territorio e la vivibilità urbana nei giorni della manifestazione e vieta l’accesso ai non autorizzati all’Isola del Castello. Nei giorni di svolgimento dei concerti, dalle 19 alle due di notte, sarà vietato accedere e sostare, a pedoni e mezzi, lungo via dei Mulini e il camminamento adiacente alla Roggia Molinara, nell’area interna al Castello, nonché lungo gli argini del fiume; sarà vietato nell’area dei concerti, in piazza I Maggio e lungo via per San Vittore Olona qualsiasi comportamento che possa arrecare danno allo svolgimento della manifestazione o favorire il degrado urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No agli eccessi di alcol e caos. Il sindaco firma due ordinanze

In questa notizia si parla di: ordinanze - agli - eccessi - alcol

No agli eccessi di alcol e caos. Il sindaco firma due ordinanze; Vigilia di Natale a Salerno, tra struscio, trasgressioni ed eccessi; A Jesolo torna l'ordinanza anti alcol per Pasqua e Pasquetta.

No agli eccessi di alcol e caos. Il sindaco firma due ordinanze - Due ordinanze per garantire sicurezza e tutela del territorio, in occasione di una manifestazione che per due settimane porterà ... Come scrive ilgiorno.it

Divieto di vendita di alcol in centro, rinnovate e ampliate le ordinanze a Empoli - Si rinnovano e si ampliano le ordinanze del sindaco Alessio Mantellassi sul divieto di vendita di bevande alcoliche nel centro e sulla limitazione degli ... Si legge su gonews.it