Wimbledon quando gioca oggi Sinner contro Vukic | il test sul Centrale contro l’australiano

attenzione e la concentrazione, perché ogni match a Wimbledon può riservare sorprese. Oggi, sotto il sole londinese, Sinner punta a confermarsi tra i favoriti del torneo, dimostrando che niente è scontato in questo prestigioso Slam. La sfida contro Vukic rappresenta un altro passo verso i sogni di gloria, e tutto il pubblico spera in una prestazione impeccabile. Restate con noi, perché il tennis a Wimbledon non smette mai di sorprendere.

Dopo la vittoria agevole contro Luca Nardi all’esordio, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi tra i campi di Wimbledon in attesa del secondo turno. Il 23enne scenderà in campo oggi giovedì 3 luglio contro Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking ATP. Una partita apparentemente dall’esito scontato, ma in questi giorni a Londra nulla lo è stato, viste le 13 teste di serie eliminate, alcune anche a sorpresa. Motivo per cui servirà mantenere alta la concentrazione e cercare di non far prendere fiducia a un avversario che ha comunque colpi piatti, interessanti e grandi variazioni. Probabilmente a oggi il suo tennis è troppo leggero per impensierire Sinner, ma – seppur in altre epoche e in altri contesti – Vukic ha già battuto Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it