Dove vedere in tv Italia-Irlanda Mondiali rugby U20 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di rugby e non vuoi perderti il big match tra Italia e Irlanda ai Mondiali Under 20 2025, scopri dove seguire in TV, streaming e gli orari. La sfida, in programma venerdì 4 luglio alle 20.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana, promette emozioni da batticuore. Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questa partita imperdibile!

Si giocherà venerdì 4 luglio alle ore 20.30 la seconda giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby: allo Stadio Zaffanella di Viadana andrà in scena, per il secondo turno della Pool C, il match tra l'Italia e l'Irlanda, nel girone che comprende anche Georgia e Nuova Zelanda. Nella prima giornata l'Irlanda ha battuto la Georgia per 35-28, mentre la Nuova Zelanda ha superato l'Italia per 14-5, ed in virtù di questi risultati in classifica l'Irlanda guida la Pool C con 5 punti, davanti alla Nuova Zelanda, a quota 4, mentre la Georgia si trova a quota 2 e l'Italia è ancora ferma a 0. Per la seconda giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby l'incontro tra Italia ed Irlanda sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale  sarà assicurata da OA Sport.

