Partono i lavori in via delle Corti Rischio alluvioni | opere da 3 milioni

Partono i lavori in via delle Corti, un intervento strategico da oltre 3 milioni di euro per rafforzare la sicurezza idraulica di Campi. Quattro opere urgenti, tra cui il consolidamento e il rialzo del muro, mirano a prevenire future alluvioni e proteggere le comunità . La decisione arriva a San Donnino, a pochi passi dal fosso che, a marzo, ha messo a dura prova la zona. La sicurezza è una priorità , e ora si gettano le basi per un futuro più sicuro.

Quattro interventi, in somma urgenza, per oltre 3 milioni di euro. Ma, soprattutto, la notizia che oggi partiranno i lavori di consolidamento al muro di via delle Corti, che sarà anche rialzato. Il punto sulla sicurezza idraulica nel Comune di Campi viene fatto a San Donnino, a due passi da quel fosso che a metà marzo, in occasione dell'ultima ondata di maltempo, ha provocato non poche preoccupazioni. Uno accanto all'altro il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti, l'assessora regionale Monia Monni e il sindaco Andrea Tagliaferri. Quattro invece i cantieri attivati per un totale complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 3,3 milioni di euro.

