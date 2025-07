Quaranta gradi in fabbrica | Lavorare è impossibile

In un’estate rovente, con le temperature che sfiorano i 40°C nelle fabbriche della Brianza, lavorare diventa una vera e propria sfida per gli operai. La Fiom denuncia condizioni insostenibili e chiede interventi immediati, come riduzioni di orario e maggiori controlli sul territorio. È ora di ascoltare la voce dei lavoratori e garantire loro sicurezza e dignità sul posto di lavoro.

Quaranta gradi in fabbrica alle 3 di pomeriggio, " cassa integrazione e lettera all’Ispettorato: nei reparti in Brianza si muore, impossibile lavorare così", per Fiom Brianza. Dopo il protocollo sul caldo firmato ieri al ministero da aziende e sindacati, i metalmeccanici chiedono "la riduzione di orario e più controlli su territorio". "In un capannone di Nova Milanese gli operai hanno misurato la temperatura accanto alle linee – racconta il segretario Pietro Occhiuto – non si può resistere in quelle condizioni. Senza contare che ci sono imprese con i forni. Il pubblico ha dato l’esempio, la Regione ha vietato il lavoro durante il picco della colonnina di mercurio, l’industria segua a ruota". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quaranta gradi in fabbrica: "Lavorare è impossibile"

