Lutto nel volontariato Si è spento Lazzarotti

Il mondo del volontariato piange la perdita di Ivano Lazzarotti, un uomo che ha dedicato oltre dieci anni della sua vita alla Misericordia di Massa. La sua scomparsa prematura a soli 58 anni ha lasciato un vuoto profondo tra familiari e amici, testimoniando il valore di un impegno sincero e disinteressato. Aveva fatto della solidarietà la sua missione, incarnando lo spirito di altruismo che ci rende una comunità migliore.

Grande commozione per la prematura scomparsa di Ivano Lazzarotti di 58 anni, storico volontario della Misericordia di Massa. Dopo una lunga malattia, Lazzarotti si è arreso, lasciando nello sconforto la famiglia e gli amici. Come volontario si era impegnato da più di un decennio per la Misericordia guidata dal presidente Bruno Ciuffi. Il volontario era considerato un fratello vero e proprio, non si è mai tirato indietro: "Aveva fatto volontariato – dice il presidente – non per soddisfare un suo ego, ma per mettersi a disposizione degli altri. Si è dimostrato questo suo credo durante il periodo della Pandemia dettata dal Covid: anche in mancanza del lavoro, ha sempre fatto turni da volontario nella Misercicordia, dall'ambulanza fino alla distribuzione dei generi alimentari".

