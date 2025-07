F1 GP Gran Bretagna 2025 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Se siete appassionati di Formula 1, non potete perdere il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, che si svolgerà a Silverstone dal 4 al 6 luglio. Questo evento segnerà la metà della stagione e promette emozioni indimenticabili. Su TV8, gli orari delle qualifiche e della gara saranno trasmessi da venerdì a domenica, permettendovi di vivere ogni secondo di questa spettacolare tappa mondiale. Restate con noi per scoprire quando sfrecceranno le monoposto!

Il Gran Premio di Gran Bretagna porterà il Mondiale di F1 esattamente a metà stagione. L’appuntamento previsto a Silverstone nel weekend del 4-6 luglio è difatti il dodicesimo dei ventiquattro che compongono il calendario del 2025. A proposito di calendario, va ricordato come la competizione d’Oltremanica sia sempre stata presente nel programma iridato. Ognuna delle 76 edizioni del Mondiale ha mandato in scena almeno una gara nel Regno Unito (talvolta anche due, seppur sotto altre denominazioni). Quella imminente sarà la 59ma replica del GP di Gran Bretagna a corrersi a Silverstone. L’autodromo ha infatti dovuto osservare un’alternanza con altri tracciati inglesi (Aintree, nei dintorni di Liverpool, prima e Brands Hatch poi) tra il 1955 e il 1986. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Gran Bretagna 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Gran Bretagna (F1): Venerdì 4 Luglio: 13:30 - 14:30 Prove Libere 1 17:00 - 18:00 Prove Libere 2 Sabato 5 Luglio: 12:30 - 13:30 Prove Libere 3 16:00 - 17:00 Qualifiche (TV8 H. 18:30) Domenica 6 Luglio: 16:00 G Vai su X

Ecco gli orari e programmi TV : - del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 - della quarta tappa del DTM, al Norisring - della 4 ore di Imola, terza tappa dell'ELMS - della Honda Indy200 in Mid-Ohio, decima tappa della Indycar Series Kevin Rossi, Conte Vai su Facebook

