LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno. Sulle iconiche erba londinese, il nostro azzurro cerca di scrivere un'altra pagina importante nella sua carriera, affrontando uno degli avversari piĂą temibili del torneo. Rimanete con noi e scoprite insieme come si svolge questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili, partita valevole per il secondo turno di Wimbledon 2025. Sui prati londinesi il piemontese torna protagonista: sulla strada verso il terzo turno l’italiano trova l’ostico georgiano, atleta capace di vincere 5 titoli ATP e di salire fino alla sedicesima posizione del ranking mondiale nel 2019. Il torneo di Sonego è iniziato con una convincente vittoria ai danni di Jaime Faria. L’azzurro ha avuto bisogno di un’ora e quarantacinque minuti per battere il qualificato portoghese con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti

