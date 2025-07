Il sindaco | sicurezza fondamentale serviranno giorni

Il sindaco Alessandro Pedrini evidenzia come la sicurezza sia una priorità imprescindibile, anche se ciò comporterà tempi lunghi. Dopo aver incontrato gli sfollati delle frazioni di Tola, Aquilone e San Bartolomeo, si è reso evidente che la messa in sicurezza richiederà non meno di alcune settimane. La tutela della comunità resta la nostra priorità: la strada verso il ritorno alla normalità può essere lunga, ma è un percorso che dobbiamo intraprendere con determinazione.

"Abbiamo incontrato gli sfollati e spiegato loro la situazione: la messa in sicurezza è imprescindibile e comporterà tempi che non saranno certo brevi". Nessuna ufficialità da parte del sindaco Alessandro Pedrini, ma potrebbero passare anche un paio di settimane prima che gli oltre sessanta sfollati delle frazioni di Tola, Aquilone e San Bartolomeo possano far rientro nelle abitazioni che da lunedì nel tardo pomeriggio sono stati costretti ad abbandonare in seguito alle colate detritiche scese a valle a causa del violentissimo temporale che ha colpito la zona, bloccando la provinciale 27 – la vecchia Statale 38 – in tre punti e lo svincolo d’ingresso alla Strada statale 38 a Tola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco: sicurezza fondamentale, serviranno giorni

In questa notizia si parla di: sindaco - sicurezza - fondamentale - serviranno

Parcheggi a cielo aperto non autorizzati: il Sindaco chiede al Prefetto un Tavolo per la sicurezza - Fiumicino si mobilita per contrastare il fenomeno dei parcheggi abusivi a cielo aperto. Il Sindaco Mario Baccini ha chiesto un incontro con il Prefetto di Roma, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per tutelare legalità e sicurezza.

DIFENDIAMO I NOSTRI ANZIANI, GRAZIE AL DECRETO SICUREZZA Nel #DecretoSicurezza2025 che abbiamo approvato in Parlamento, ho voluto sostenere con forza una norma che reputo fondamentale: inasprire le pene per chi truffa le persone anziane, Vai su Facebook

Il sindaco: sicurezza fondamentale, serviranno giorni; Alta via del Sale, il sindaco di Limone: Consentito il transito ai mezzi motorizzati nel weekend; I cittadini chiedono di pagare le telecamere.

Il sindaco: sicurezza fondamentale, serviranno giorni - Dopo i sopralluoghi difficile ipotizzare un rientro nelle abitazioni prima di due settimane ... Riporta ilgiorno.it

Macerata e Civitanova. Le sfide dei sindaci tra sicurezza e cantieri - Due realtà diverse tra loro, Macerata e Civitanova, che sono profondamente cambiate negli anni, raccontate dai rispettivi sindaci. Scrive msn.com