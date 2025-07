Piscina di Cascina sotto i ferri Intervento da 400mila euro | Impianto più pulito e sicuro

Presentato ieri l’importante intervento di manutenzione della Piscina di Cascina, un investimento di 400mila euro che rinnova completamente l’impianto di filtrazione. L’amministrazione comunale si impegna a garantire impianti sicuri e all’avanguardia, offrendo ai cittadini un’estate all’insegna dello sport e del divertimento. Cascina si conferma così un punto di riferimento per la pratica sportiva e il benessere di tutta la comunità.

Presentato ieri l’importante intervento di manutenzione della Piscina di Cascina che vede la sostituzione e il rinnovamento dell’impianto di filtrazione della vasca scoperta. L’amministrazione comunale è impegnata a investire sugli impianti sportivi, così da dare la possibilità a tutti i cittadini di poter usufruire della piscina nei mesi estivi in totale sicurezza, e ad oggi Cascina si conferma punto di riferimento per la pratica sportiva e lo svago di bambini e famiglie residenti e non. Questo nuovo intervento, dal valore di 400mila euro, è indispensabile: i filtri che attualmente puliscono la piscina sono gli stessi di quando quest’ultima è stata inaugurata, ormai 35 anni fa, e sono usurati e deteriorati dal tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina di Cascina sotto i ferri. Intervento da 400mila euro: "Impianto più pulito e sicuro"

