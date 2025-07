Anziano truffato dal finto tecnico | Il tubo è rotto rischia l’esplosione

Ancora una volta, le vittime più deboli sono nel mirino dei truffatori. A San Casciano, un anziano è stato ingannato da un falso tecnico che sosteneva di dover controllare un tubo rotto, rischiando un'esplosione. Questi truffatori approfittano della fiducia e dell’ingenuità degli anziani, entrando nelle loro case con false motivazioni. È fondamentale essere cauti e diffidare di chi si presenta senza appuntamento, per proteggere sé stessi e i propri cari da simili truffe.

Ancora truffe ai danni di persone anziane, inconsapevoli che a suonare il campanello di casa non sempre sono persone amiche ma anche truffatori che abusano della debolezza per poi derubarle. E’ successo nel centro di San Casciano, dove in un’abitazione si è presentata una persona dicendo di dover fare dei controlli perché risultava che ci fosse un tubo rotto e il rischio oltre a un allagamento, poteva esserci anche la possibilità di esplosioni se l’acqua fosse entrata in contatto con la linea elettrica. Alla domanda dell’inquilino di come sapeva che nell’appartamento ci fosse una perdita, gli è stato risposto che erano stati i vigili a segnalarglielo. 🔗 Leggi su Lanazione.it