Atti osceni Manca l’ufficiale slitta la denuncia

Un episodio sconvolgente ha scosso il cuore della città: un uomo di 54 anni si masturbava su una panchina in pieno centro, davanti a occhi increduli e minorenni. La prontezza di una ragazzina che ha filmato l’accaduto ha permesso di incastrarlo, ma la denuncia ufficiale ancora manca, causando ritardi nelle indagini. Una pattuglia di polizia è pronta ad intervenire per fare chiarezza e tutelare la comunità.

Si masturbava su una panchina alla fermata del bus in via Pascoli, in pieno centro. Un rumeno di 54 anni intorno a mezzanotte si è calato i pantaloni esibendo i genitali mentre c'erano ancora tante persone in giro, e stava passando una ragazzina minorenne. Quest'ultima, con prontezza di riflessi, è riuscita a filmare col cellulare l'uomo così incastrandolo, e ha allertato i genitori e il comando di polizia municipale. Una pattuglia è prontamente intervenuta sul posto e ha bloccato lo straniero, che fortunatamente non ha opposto resistenza. Perchè la sua permanenza in loco è durata quasi due ore, tra gli occhi sbigottiti dei presenti.

