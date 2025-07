Viviamo tempi violenti Amo ciò che fa sperare

Viviamo tempi complicati, ma la musica di Cristina Donà è un faro di speranza e rinascita. Eclettica, intensa e vibrante, la sua voce illumina il palco dell’Ascoli, mescolando arti e emozioni in uno spettacolo unico: "Cantami di un sogno". Questa sera alla Milanesiana, Cristina condividerà con il pubblico un viaggio tra sogno, musica e memoria, invitandoci a riscoprire la forza dei desideri nascosti nel cuore. Un appuntamento da non perdere per chi crede nella magia delle emozioni.

Eclettica, graffiante, profondissima: Cristina Donà arriva ad Ascoli con uno spettacolo che mescola le arti alla sua voce, e le fa brillare di luce nuova, nel segno della speranza. Alla Milanesiana stasera condividerà il palco del Ventidio con i Terconauti, Saverio Lanza e Giovanni Covini. Il suo spettacolo ha un titolo bellissimo: Cantami di un sogno. Cristina, che legame c'è tra sogno, musica e memoria? "Forse risiede nella nostra composizione cellulare, sensibile alla vibrazione del suono che smuove emozioni ataviche. Si dice che l'universo, per come lo conosciamo, arrivi da un suono. Mi piace immaginare la musica come il legante ideale per capire da dove arriviamo".

