‘Notti trasfigurate’ al museo Musica da camera al centro

Immergetevi in un viaggio musicale tra le meraviglie di Ravenna con la seconda edizione di ‘Notti Trasfigurate’. Dal 11 luglio al 22 agosto, quattro serate indimenticabili nel suggestivo Refettorio di San Vitale, dove il Quartetto Zenit farà rivivere emozioni antiche e nuove. Prima di ogni concerto, alle 20.45, una visita guidata svelerà storie affascinanti nascoste tra le opere del museo. Non perdete questa straordinaria occasione di immergervi nell’arte e nella musica—un’esperienza da vivere fino in fondo.

Sulle note del Quartetto Zenit, nato in seno al Conservatorio di Cesena, ieri è stata presentata la seconda edizione della rassegna ‘ Notti trasfigurate ’ che si terrà nella suggestiva cornice della sala del Refettorio di San Vitale al Museo Nazionale di Ravenna, dall’11 luglio al 22 agosto. In tutto quattro concerti, il venerdì dalle 21.30, preceduti ogni volta dalla visita ‘Il museo in un battito’ alle 20.45 per scoprire le storie meno note del Nazionale. Al termine, un brindisi sarà offerto ai visitatori da Patrizia Passanti di Salbaroli Editore. La magia della musica fa seguito quindi alla scoperta e alla narrazione di un tesoro unico come il Museo Nazionale, per la gioia di tutti, turisti, cittadini e studiosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Notti trasfigurate’ al museo. Musica da camera al centro

In questa notizia si parla di: museo - notti - trasfigurate - musica

Al via le notti al museo per bambini. Prima serata con la Disney Music - Al via le magiche “Notti al Museo” di Lucca, un’occasione imperdibile per scoprire l’arte in modo divertente e coinvolgente! Ogni giovedì sera di luglio, Artebambini trasforma il Palazzo delle Esposizioni in un mondo di visite guidate e laboratori creativi, dedicati ai piccoli esploratori.

‘Notti trasfigurate’ al museo. Musica da camera al centro; Al Museo Nazionale quattro serate con la musica da camera. Al via con il Quartetto d'archi della Scala; Museo nazionale, torna ‘Notti trasfigurate’.

‘Notti trasfigurate’ al museo. Musica da camera al centro - Dall’11 luglio al 22 agosto, appuntamento il venerdì sera al Nazionale. msn.com scrive

Al Museo Nazionale quattro serate con la musica da camera - La rassegna "Notti trasfigurate" torna nella Sala del Refettorio. Da ravennaedintorni.it