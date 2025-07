Malore in consiglio ricoverata l’ex sindaca

Un malore improvviso mentre era appena iniziato il consiglio comunale, l'altra sera in municipio a Poviglio. Al momento della prima votazione, l'ex sindaca Cristina Ferraroni (ora consigliere comunale) ha manifestato un disturbo nel parlare. Situazione che ha fatto subito allarmare i presenti, dal momento che l'ex prima cittadina, infatti, non era in grado di spiegarsi in modo compiuto, con frasi a tratti incomprensibili. "Male, sto male", le uniche parole che però sono state ben chiare. Immediatamente ci si è accorti di una situazione anomala, che ha convinto non solo a sospendere subito la seduta del consiglio comunale, ma anche a fare intervenire i soccorsi sanitari, mobilitando la centrale operativa del 118.

