L' Aria che tira anche d' estate tira una buona aria

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (L'Aria che tira La7) Una volta c'era Berlusconi che faceva il miracolo. Per tanti anni bastava imbastire una puntata contro di lui e gli ascolti salivano. Programmi come "Anno zero", "Samarcanda"; "Ballarò", "Il rosso e il nero" toccavano picchi del 25% di share con le telefonate di Silvio, i suoi strali, le sue attenzioni. Non è stato lo stesso con la Meloni, molto più defilata e istituzionale nello stile comunicativo. Ma ci ha pensato Trump, con le sue dichiarazioni a effetto all'ordine del giorno, a far la fortuna di talk e tg.