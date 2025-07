rapina a minorenne preso via il borsello coi soldi arrestato ventiduenne

Un episodio di cronaca che scuote la tranquillità cittadina: un minorenne, vittima di una rapina improvvisa nella centralissima via Decembrio, ha subito il furto del suo borsello contenente denaro e documenti. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Vigevano, è stato possibile arrestare S.B., 22 anni, responsabile dell’atto criminale e di resistenza alle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini rimane la priorità, e questo episodio ne è la prova concreta.

Si era avvicinato con una scusa ad minorenne che stava percorrendo la centralissima via Decembrio e subito dopo, con una mossa rapidissima, gli aveva sottratto il borsello nel quale custodiva i documenti del denaro. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano hanno arrestato S.B., 22 anni, disoccupato vigevanese, che dovrà rispondere dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio era avvenuto intorno alle 22.30 di domenica, quando la zona, soprattutto d’estate, è frequentatissima anche per la presenza di numerosi locali. Il minore, con una grande presenza di spirito, aveva inseguito il rapinatore tentando di bloccarlo ma quest’ultimo, per poter fuggire, lo aveva colpito con un pugno al volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it