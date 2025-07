Serate musicali alla Stazione Foce e a Scacchi

La rassegna Comacchio Summer Experience continua a incantare residenti e turisti con un cartellone ricco di eventi che trasformano le sere d'estate in occasioni indimenticabili. Oggi e domani la musica sarà protagonista con tre appuntamenti imperdibili, tra concerti sotto le stelle e omaggi alla grande tradizione italiana e internazionale. Oggi si apre con un'atmosfera suggestiva alla Stazione Foce, dove il Conservatorio G. Verdi di Ravenna presenterà 'Note tra le valli - chitarre e voci al tramonto'. Un concerto che unisce la delicatezza delle chitarre alla potenza delle voci, immerso nel paesaggio unico delle Valli di Comacchio, perfetto per chi cerca emozioni autentiche al calar del sole.

