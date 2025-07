I sostenitori di Biancalani scrivono | Rinasceremo altre cento volte La Cgil denuncia | Propaganda

In un clima di forte tensione, i sostenitori di Biancalani non esitano a denunciare ciò che percepiscono come propaganda e ingiustizie. La lettera firmata da volontari di Vicofaro condanna duramente le istituzioni civili e religiose, evocando il 1° luglio 2025 come il giorno della vergogna. Un atto che mette in discussione l’intera comunità, lasciando spazio a domande e riflessioni sul ruolo delle autorità e sulla libertà di espressione.

"A Pistoia, il primo luglio del 2025 sarà ricordato come il giorno della vergogna delle istituzioni, sia civili che religiose". Inizia così la lettera a firma dei volontari di Vicofaro: Annamaria Argentaro, Daniela Banchini, Paolo Bongiovanni, Enrico Campolmi, Martina Chiti, Antonio Fiorentino, Giovanni Ginetti, Isabella Pratesi, Sandra Torrigiani. "A un manipolo di una ventina di tutori dell’ordine – si legge nel comunicato – è stato ordinato di dare l’assalto alla struttura di Vicofaro per liberarla della presenza ingombrante degli ultimi sei ospiti del centro, i più fragili, i più bisognosi di cure e contatti umani significativi, i più affezionati a quella che hanno considerato come la propria casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I sostenitori di Biancalani scrivono: "Rinasceremo altre cento volte". La Cgil denuncia: "Propaganda"

