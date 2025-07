Miss Italia selezioni regionali Tutto pronto a Sant’Angelo

Sant’Angelo in Vado si trasforma questa sera in un palcoscenico di bellezza e glamour, con le selezioni regionali di Miss Italia che promettono emozioni e sorprese. Le concorrenti, provenienti da Marche e Umbria, sfileranno con eleganza nella suggestiva cornice della Piazza del Papa, sotto gli occhi di una giuria esperta. È il momento di scoprire chi rappresenterà al meglio queste splendide terre. Sant’Angelo in Vado è pronta a brillare e a scrivere una nuova pagina di storia nel mondo della bellezza.

Bellezze in passerella questa sera a Sant’Angelo in Vado. Alle ore 21,30 nella Piazza del Papa, si terranno le selezioni Marche ed Umbria di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza curato da Patrizia Mirigliani. La celebre manifestazione, sbarca quindi lungo le rive dell’Alto Metauro e le concorrenti, provenienti da ogni angolo di Marche ed Umbria, saranno pronti a sfilare ed essere valutate da una giuria qualificata. "Sant’Angelo in Vado è pronto - spiega soddisfatta Lucia Dini, tra i promotori della manifestazione e assessore al commercio ed attività produttive del Comune - ad accogliere le selezioni di Miss Italia e siamo orgogliosi di ospitare questo evento che va ad arricchire i numerosi appuntamenti dell’estate vadese ed accogliere le ragazze che rappresenteranno la bellezza femminile del nostro territorio e del nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miss Italia, selezioni regionali. Tutto pronto a Sant’Angelo

