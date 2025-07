’Un Mare di Speranza’ registra il pienone con il dottor Bartolo

Un mare di speranza ha conquistato Cesenatico, attirando un pubblico numeroso e coinvolto nell’incontro con il dottor Bartolo al Museo della Marineria. Organizzato da Cgil e Anpi, l’evento ha acceso i riflettori su temi cruciali come accoglienza, diritti umani e soccorso in mare, in un momento di crescente intolleranza. Un messaggio forte: l’empatia e il rispetto sono il modo migliore per costruire un futuro più giusto per tutti.

Un pubblico numeroso ha partecipato a ’Un Mare di Speranza’, l’incontro organizzato al Museo della Marineria di Cesenatico e organizzato da Cgil e Anpi. Si è parlato di accoglienza, diritti umani e soccorso in mare, in un momento dove ci sono segnali di intolleranza nei confronti delle persone che migrano alla ricerca di condizioni migliori di vita e lavoro. L’evento ha registrato il tutto esaurito sia nell’appuntamento pomeridiano ’Restiamo Umani’ che in quello serale sul tema ’Il diritto in mare’. Protagonista indiscusso della giornata è stato il dottor Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed ex europarlamentare, il quale è stato responsabile del centro migranti dell’isola dal 1992 al 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Un Mare di Speranza’ registra il pienone con il dottor Bartolo

