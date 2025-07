Accordo Regione-medici per il salvataggio del 118 | 30 euro per gli straordinari

Un passo importante per valorizzare il lavoro dei medici del 118 arriva con l’accordo tra regione e professionisti: un bonus di 30 euro all’ora per ogni ora di straordinario oltre la 164ª. Questa misura rappresenta un vero e proprio booster agli stipendi, riconoscendo l’impegno e lo sforzo degli operatori sanitari. La decisione segna un cambiamento significativo nella tutela di chi quotidianamente salva vite, rafforzando il nostro sistema di emergenza.

