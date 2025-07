Arriva Unknwn Festival Tre giorni di emozioni

Arriva l’Unknwn Festival, tre giorni di pura adrenalina e emozioni al parco della Resistenza di Scandiano. Dopo il grande successo della prima edizione, tornano musica, divertimento e un’atmosfera unica, con un programma ancora più ricco e spazi rinnovati. Artisti come i Gemelli Diversi e Klingande, oltre venti DJ e producer di fama internazionale, renderanno questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile!

La musica e le emozioni dell’ Unknwn Festival tornano a Scandiano, da domani a domenica, al parco della Resistenza. Dopo il successo della prima edizione, con oltre ventimila partecipanti, il festival rilancia con un programma ancora più ricco e spazi rinnovati. Tanti gli artisti che si alterneranno in console: dai Gemelli Diversi a Klingande, oltre venti dj e producer della scena italiana e internazionale per un appuntamento dedicato agli appassionati di elettronica. Ma anche attività per famiglie, spazi per i bambini e pure una battaglia nel parco a colpi di. paintball. Unkwnwn è un progetto sostenuto da una rete di giovani organizzatori, proposto in collaborazione con il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva Unknwn Festival. Tre giorni di emozioni

In questa notizia si parla di: festival - unknwn - emozioni - arriva

Domani un assaggio di Unknwn Festival - Domani, Scandiano si trasforma in un palcoscenico vibrante con l'anteprima dell'Unknwn Festival! Questo evento non è solo una festa, è un trampolino di lancio verso una stagione estiva ricca di emozioni e incontri.

Sabato 28 giugno alle 11.30, ultimo appuntamento delle Quisquilie letterarie del Festival della Parola alla Fondazione Magnani Rocca (Mamiano di Traversetolo) con Giuseppe Barbiero, autore di "Ecologia affettiva" (Mondadori). Modera Daniel Tarozzi, dire Vai su Facebook

Arriva Unknwn Festival. Tre giorni di emozioni.

Arriva Unknwn Festival. Tre giorni di emozioni - Dai Gemelli Diversi a Klingande, oltre venti dj e producer internazionali . ilrestodelcarlino.it scrive

Arriva Collisioni, il festival che vuole la musica per tutti - Conto alla rovescia per l'edizione 2025 di Collisioni, il festival che per quattro serate porta la musica sul palco di Alba, nel Cuneese, con un occhio ai giovani, sia come programmazione sia come pre ... Lo riporta msn.com