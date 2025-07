Dopolavoro e carpenteria Pezzi dell’ex Tosi all’asta Il commissario ci riprova

Nel cuore dell’area ex Franco Tosi, il commissario torna a mettere in moto le vendite, sperando di sbloccare altri pezzi del mosaico industriale. La recente chiusura della prima fase apre nuovi scenari per un quartiere in continua evoluzione, tra terreni e edifici che aspettano di rinascere. La prossima tornata di aste a fine luglio potrebbe segnare una svolta decisiva per questa rinascita urbana. Resta aggiornato su come si disegnerà il futuro di questa storica area.

Aree ex Franco Tosi, nuova tornata di vendite in chiusura a fine luglio per comprendere se altri pezzi del mosaico, costituito da terreni ed edifici dalla fabbrica che fu, troveranno un nuovo padrone: dopo che il 30 giugno si è conclusa senza esito la procedura per la tentata vendita del cosiddetto Comparto ex Tosi Sud, per estensione e caratteristiche il tassello più importante dell'ex area industriale ormai avviata alla riconversione, alla fine di luglio, il 30 del mese, scadranno i termini delle altre aste indette il 19 giugno dal commissario straordinario Andrea Lolli. Tra le aree proposte per la vendita compiono per l'ennesima volta il Comparto ex Dopolavoro Franco Tosi e la carpenteria metallica.

Lolli commissario straordinario Tosi - Quotidiano Nazionale - Andrea Lolli è il commissario straordinario, indicato dal ministero dello Sviluppo, per la Franco Tosi di Legnano dichiarata in insolvenza dallo scorso 24 luglio. Scrive quotidiano.net