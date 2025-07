Per abbassare il cortisolo basta davvero un cocktail? In molti sui social giurerebbero di sì Ma c’è un fondamento scientifico a quest’ultima tendenza? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista

Sempre più spesso sui social si parla di un "cocktail" come rimedio rapido per abbassare il cortisolo, l'ormone dello stress. Ma questa tendenza ha davvero basi scientifiche? Oppure si tratta solo di un mito virale? Per fare chiarezza, abbiamo consultato una nutrizionista che ci spiega cosa c’è dietro questa moda e se si può davvero affidare a un drink la nostra serenità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

A bbassare il cortisolo con un cocktail è il nuovo tormentone social. Una soluzione da bere per regolare i livelli del cosiddetto “ormone dello stress” nel sangue con sforzo zero. I video che lo propongono, specie su TikTok, lo descrivono come una soluzione semplice, economica e naturale per rilassarsi rapidamente. Ma che cos’è il cocktail di cui tutti parlano e soprattutto funziona davvero? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista. 5 attività quotidiane per ridurre il cortisolo e migliorare l’umore X Leggi anche › Cortisolo alto e stress: i segnali del corpo e come rimediare per stare meglio Cortisolo: che cos’è. 🔗 Leggi su Iodonna.it