Caldo killer in Italia | Temperature fino a 40 gradi già 4 morti È allerta da bollino rosso in 20 città

L’Italia si contorce sotto il caldo killer di Pluto, con temperature record fino a 40°C che stanno mettendo a dura prova cittadini e territori. Tra allerta bollino rosso e emergenze sanitarie, il Paese affronta una delle ondate di calore più intense degli ultimi decenni. La sfida ora è preservare la vita e trovare soluzioni efficaci: perché il caldo estremo non deve vincere.

L?Italia soffoca sotto l?anticiclone Pluto. Temperature fino a 40 gradi stanno mettendo in ginocchio il Paese: quattro persone mercoledì 2 luglio sono morte in Sardegna, Lombardia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Caldo killer in Italia: «Temperature fino a 40 gradi, già 4 morti». È allerta da bollino rosso in 20 città

