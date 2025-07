Wimbledon il calvario di Musetti | Com' ero ridotto in campo

Wimbledon, il calvario di Musetti: un passo indietro doloroso che ha lasciato il segno. Dopo aver brillato nei tornei di Montecarlo, Madrid, Roma e Roland Garros, il talento italiano si è trovato a confrontarsi con una sconfitta inattesa al primo turno, segnando un duro contraccolpo nella sua stagione. La sua esperienza sull’erba si conclude così prematuramente, lasciando tutti con il fiato sospeso per il suo futuro nel circuito.

Un passo indietro dolorosissimo, una sconfitta al primo turno di Wimbledon che fa rumore e non poco, specie per come Lorenzo Musetti aveva giocato i passati tornei di Montecarlo, Madrid, Roma e del Roland Garros: alla grande. Il numero 7 al mondo, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, che lo ha battuto 6-2 4-6 7-5 6-1 in due ore e 25 minuti. Il toscano dice così subito addio dopo aver giocato la sua prima partita sull’erba, la prima dopo tre settimane di stop dovute alla lesione del primo grado all’adduttore sinistro. In più ci si è messo anche un virus intestinale che ha fermato Musetti venerdì, del quale il tennista ne ha parlato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wimbledon, il calvario di Musetti: "Com'ero ridotto in campo"

