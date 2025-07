Nasce il Distretto del commercio | Rilanciamo l’economia locale

nasce il distretto del commercio, un passo fondamentale per rilanciare l’economia locale di Giussano. La Regione Lombardia ha finalmente dato il via libera alla richiesta dell’amministrazione, aprendo nuove opportunità di sviluppo e attrattività. Questo importante riconoscimento rappresenta una svolta positiva: il Comune potrà ora pianificare interventi strategici per valorizzare il patrimonio commerciale e creare un tessuto economico più forte e resiliente. La costituzione del distretto urbano del commercio segna l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e prosperità per tutta la comunità.

La novità era attesa da giorni: la Regione Lombardia ha formalmente accolto la richiesta di istituzione del distretto urbano del commercio di Giussano, dando parere favorevole all'istanza avanzata dall'amministrazione. Le ripercussioni di questo atto formale del Pirellone sono importanti: il Comune potrà ora programmare interventi che favoriscano lo sviluppo e l'attrattività dell'economia locale. "La costituzione del distretto urbano del commercio – commentano il sindaco Marco Citterio e l'assessora Paola Ceppi - è motivo di soddisfazione. Consentirà di sviluppare progettualità a sostegno degli operatori economici e di poter accedere alle future possibilità di finanziamento regionale o attraverso bandi specifici.

Comune di Giussano e Confcommercio Alta Brianza hanno sottoscritto il protocollo d'intesa relativo alla costituzione del "Distretto Urbano del Commercio di Giussano", nel quale il Comune di Giussano ha assunto il ruolo di Capofila e Confcommercio il ruol

