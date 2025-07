Campo nomadi è lite | Insediamento abusivo | No ha l’autorizzazione

Una questione spinosa che riemerge con forza nel dibattito pubblico locale riguarda il campo nomadi di Piazzale Europa, attivo da oltre 40 anni e abitato da oltre 300 persone, non autorizzato secondo la normativa vigente. La discussione si è accesa durante la commissione territorio dedicata alle modifiche del progetto Waterfront e alla riqualificazione dell’asta del Ticino, inclusa la realizzazione di un parco acquatico. Ma quali soluzioni si prospettano per questa situazione complessa?

Esiste da oltre 40 anni, vi vivono piĂą di 300 persone, ma non sarebbe autorizzato il campo nomadi di piazzale Europa. La questione è emersa nel corso della commissione territorio che si è tenuta martedì sera per discutere le modifiche del progetto Waterfront, la sistemazione di tutta l’asta del Ticino da viale Resistenza fino alla Sora. E, proprio per realizzare un parco acquatico nei pressi dell’attuale piscina scoperta abbandonata dal 2009, sarĂ necessario spostare 40 famiglie di sinti che rappresentano una parte della comunitĂ . "Il campo non è autorizzato - ha detto il segretario generale Mario Spoto - ed è possibile che vi possano essere delle opere abusive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campo nomadi, è lite: "Insediamento abusivo": "No, ha l’autorizzazione"

