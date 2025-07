Cosmologie La mostra di Sara Forte

Immergiti in "Cosmologie", la mostra personale di Sara Forte che invita a un viaggio tra astrazione geometrica e pittura lirica. Con circa venti opere tra quadri e sculture, l’artista ci guida attraverso segni curvilinei e forme simboliche che evocano un mondo organico e misterioso. Un’occasione imperdibile per esplorare la sua visione unica dell’universo, disponibile alla Sala Ferrario di Villa Bertelli fino al 27 luglio. Non perdere questa straordinaria esperienza artistica.

Un’esposizione che si colloca tra astrazione geometrica e pittura lirica, unendo iconicità e segni curvilinei che evocano forme organiche simboliche. È " Cosmologie ", la mostra personale di Sara Forte, che sarà inaugurata oggi, alle 18, nella Sala Ferrario di Villa Bertelli e sarà visitabile fino al 27 luglio. Un viaggio alla scoperta di una ventina di opere di Laura Forte, tra quadri e sculture, che l’artista ha realizzato nel corso degli ultimi anni con la sua caratteristica cifra aniconica, in cui si rintracciano gli echi della pittura analitica e di molta tradizione dell’astrazione classica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Cosmologie". La mostra di Sara Forte

In questa notizia si parla di: forte - cosmologie - mostra - sara

Inaugurazione della mostra Cosmologie di Sara Forte a cura di Alessandro Riva ? giovedì 3 luglio alle 18.00 Sala Ferrario fino al 27 luglio. Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 esclusi 12-17-30 Info: 0584 787251 info@villaber Vai su Facebook

Mostra COSMOLOGIE di Sara Forte; In mostra a Villa Bertelli le Cosmologie di Sara Forte tra astrazione geometrica e pittura lirica; GIANLUCA GOTTO.

"Cosmologie". La mostra di Sara Forte - La personale dell’artista inaugura oggi a Villa Bertelli "Richiama creazioni metaforiche di mondi e universi". Come scrive lanazione.it

La storia dell'antico Egitto in mostra a Forte dei Marmi - La mostra, che nasce dal rapporto instaurato dalla Fondazione Villa Bertelli e dal Comune di Forte dei Marmi con il Museo Egizio, sarà inaugurata l'1 agosto alla presenza tra gli altri del ... Riporta ansa.it