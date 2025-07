Longoni il filosofo del lievito | Ho fatto errori li rifarei tutti Solo chi semina raccoglie

Longoni, il filosofo del lievito, ha fatto errori che rifarebbe tutti, perché chi semina raccoglie. Figlio d’arte, nato tra sacchi di farina e ceste di pane, il suo amore per la panificazione è sbocciato tardi, a trent’anni, dopo una laurea in Lettere Moderne. Da allora, ha trasformato la sua passione in una ricerca incessante, diventando il "padre della panificazione moderna". La sua storia dimostra che la passione può nascere anche quando meno te l’aspetti.

Figlio d’arte, nato e cresciuto tra sacchi di farina e ceste di pane. Eppure, quello per la panificazione, non è stato ‘amore a prima vista’. Il colpo di fulmine c’è stato a trent’anni dopo una laurea in Lettere Moderne, indirizzo Storia. Da quel momento in poi si dedica alla panificazione, lo fa in modo ‘maniacale’ tanto che oggi viene considerato il "padre della panificazione moderna": ricerca, sperimenta e recupera l’antica tecnica della lievitazione naturale. Lo fa con il suo lievito madre, "che mi accompagna dal 2003". Con grani autoctoni, farine biologiche macinate a pietra e un solo formato di pane, quello tondo e grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Longoni, il filosofo del lievito: "Ho fatto errori, li rifarei tutti. Solo chi semina raccoglie"

Longoni, il filosofo del lievito: "Ho fatto errori, li rifarei tutti. Solo chi semina raccoglie" - Cresciuto tra sacchi di farina, si è laureato in Lettere ("amo la storia"). Riporta ilgiorno.it

