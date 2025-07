L’ex polveriera scatena il dibattito La sinistra attacca il piano per la Rsa

L’ex Polveriera di Carraia diventa il fulcro di un acceso dibattito a Calenzano. La Sinistra, pur sostenendo un percorso partecipativo per il recupero e la messa in sicurezza dell’area, solleva interrogativi sull'ipotesi di realizzare una Rsa, suscitando divisioni e riflessioni tra cittadini e amministratori. La questione si fa complessa, aprendo un confronto che potrebbe segnare il futuro del quartiere. Un dibattito che merita attenzione e approfondimento.

Sì a un percorso partecipativo per il recupero e la messa in sicurezza dell’ex Polveriera di Carraia ma diverse perplessità sull’ipotesi di realizzare, in zona, una Rsa. Sinistra per Calenzano, forza di maggioranza, esprime il suo parere rispetto al tema caldo e lo fa anche con alcuni ‘distinguo’ rispetto al masterplan già illustrato in consiglio comunale dal sindaco Giuseppe Carovani: "Valutiamo positivamente – si legge in una nota - l’aver ridotto la superficie edificabile da 15mila metri quadrati, come era stato stabilito dalle precedenti amministrazioni, ai 10mila metri quadrati previsti a oggi nel masterplan; tuttavia, riteniamo che la previsione si possa ulteriormente ridurre, valorizzando al massimo i sedimi già occupati dagli attuali edifici e limitando il più possibile il consumo di suolo inedificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it