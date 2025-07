I ‘Racconti pop’ di Marco Arduini rivivendo i mitici anni ’60-’70

Immergiti nei mitici anni '70 attraverso "Racconti pop" di Marco Arduini, un'esposizione che cattura l'essenza di un'epoca vibrante e innovativa. Con opere realizzate su materiali antichi, l'artista reggiano ci guida in un viaggio nostalgico ricco di colore, musica e storia. Fino al 27 luglio, presso l’agriturismo Il Bove a Sesso, lasciati coinvolgere da questa mostra unica. Non perdere l’occasione di rivivere i miti e le emozioni di quegli anni indimenticabili.

Prosegue fino al 27 luglio, con successo, all’agriturismo Il Bove in via Salimbene da Parma 115 (Sesso), la mostra personale di Marco Arduini, dal titolo ‘Racconti pop’, curata da Luigi Borettini. Pittore e artista indipendente (Reggio 1959), Arduini, rappresentato dalla galleria Primo Stato, si è formato all’Istituto d’Arte Chierici e predilige lavorare su tavola, tela e carta antica. La sua ricerca, di matrice figurativa, presenta chiari riferimenti alla Pop Art americana, personalizzata attraverso evidenti accenni alle icone e simbologie che hanno reso grande e conosciuto nel mondo il Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ‘Racconti pop’ di Marco Arduini rivivendo i mitici anni ’60-’70

