Malore a colazione spavento per una bimba

Un malore improvviso durante la colazione può trasformarsi in un vero e proprio spavento, come è successo a una mamma e alla sua piccola di un anno e mezzo a Lido degli Estensi. La scena si è svolta in pochi istanti, con la bimba che ha iniziato a faticare a respirare e ad apparire ricoperta di chiazze rosse. La prontezza di Renata Simoni al bagno Sayonara è stata fondamentale per gestire questa emergenza.

Una brioche con la crema di pistacchio per fare colazione, la piccola di un anno e mezzo fa appena in tempo ad addentarla e, poi, succede l’imponderabile: la bimba comincia a far fatica a respirare, il colpo in pochi secondi ricoperto di chiazze rosse. Il padre terrorizzato cerca aiuto e correndo raggiunge la reception del bagno Sayonara a Lido degli Estensi. Qui incrocia la titolare Renata Simoni, che capisce subito la situazione di estremo pericolo. Il padre pensa di portare la piccola all’ospedale, ma la titolare dello stabilimento lo convince a chiamare lo staff sanitario del 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, vengono praticate le prime cure dai genitori assistiti da Simoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore a colazione, spavento per una bimba

In questa notizia si parla di: colazione - bimba - malore - spavento

Malore a colazione, spavento per una bimba.

Malore a colazione, spavento per una bimba - La piccola si è improvvisamente sentita male dopo aver mangiato una brioche. Riporta ilrestodelcarlino.it

Bimba accusa malori Sospetti sul latte artificiale - Nella lettera a Ètv Antenna Uno i genitori si dicono molto spaventati, ... Secondo ilgiornale.it