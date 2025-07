Noa e gli Incognito per Senigallia in Jazz

Prepariamoci a vivere due serate indimenticabili a Senigallia In Jazz! Dopo il suggestivo debutto con Amii Stewart, stasera in piazza Garibaldi salirà sul palco Noa, la voce israeliana di fama internazionale. Domani, il ritmo dell’acid-jazz si farà sentire con gli Incognito, uno dei gruppi più influenti del genere. Due appuntamenti imperdibili che offrono un viaggio musicale ricco di emozioni e talento: non mancate!

Due nomi di fama internazionale assoluta per la seconda e la terza giornata del festival ‘Senigallia In Jazz’. Dopo il debutto con Amii Stewart, questa sera (ore 22) in piazza Garibaldi si esibirà un’altra grande interprete femminile, la cantante israeliana Noa, mentre domani, alla stessa ora, toccherà agli Incognito, uno tra i più importanti gruppi di acid-jazz al mondo. In entrambe le serate sono previsti due concerti d’apertura, alle ore 21. Oggi toccherà al quartetto di Serena Krall, mentre domani sarà la volta di Sagi Rei. Tutti artisti selezionati dal direttore artistico della manifestazione Alberto Braschi e da Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, co-producer e presentatore del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Noa e gli Incognito per Senigallia in Jazz

In questa notizia si parla di: jazz - incognito - senigallia - toccherà

Gli Incognito tornano a far vibrare l’estate italiana! ?Dal 29 giugno, la leggendaria band inglese simbolo dell’acid jazz mondiale farà tappa nel nostro Paese per una serie di appuntamenti imperdibili. Un travolgente viaggio sonoro tra soul, funk, jazz e r&b, per Vai su Facebook

Noa e gli Incognito per Senigallia in Jazz; Senigallia in jazz, con un po’ di soul. Tre serate con le star internazionali.