Diciannove miliardi dall’Europa La metà del Pnrr lombardo a transizione ecologica e ricerca

Nonostante i 19 miliardi provenienti dall’Europa e la metà dei fondi del PNRR destinati alla Lombardia, la regione si sente ancora sottotassata. Luca Mocarelli, storico economico, solleva dubbi sulla reale efficacia di questo piano nel rilanciare l’economia post-pandemia, evidenziando come le disparità di risorse possano frenare il potenziale di una delle principali economie italiane. È evidente che...

di Luca Balzarotti "La Lombardia produce il 26% del prodotto interno lordo del Paese. Ha avuto il 13% dei fondi del Pnrr destinati all'Italia: in proporzione è quella che ha ricevuto meno". C'è altro che porta Luca Mocarelli (nella foto), professore di storia economica all'Università di Milano Bicocca, a non promuovere il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato nel 2021 per rilanciare l'economia del post-Covid e approfittare dei prestiti europei a tassi vantaggiosi per colmare ritardi negli investimenti. "È una premessa importante: i 191 miliardi assegnati all'Italia non sono regalati.

