Percorsi ciclabili lungo il Delta del Po Goro investe 1,7 milioni

Il delta del Po si prepara a diventare un paradiso per gli amanti della natura e delle due ruote, con un investimento di 17 milioni di euro che dà il via a nuovi percorsi ciclabili e naturalistici. Proseguono spediti i lavori tra Porto di Gorino e Lanterna Vecchia, nel quadro di un ambizioso progetto volto a valorizzare il patrimonio turistico dell’area. Una trasformazione che promette di rendere il Delta un punto di riferimento per escursioni sostenibili e avventure indimenticabili, già in vista della conclusione prevista per settembre 2025.

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile e naturalistico dal Porto di Gorino alla Lanterna Vecchia, primo dei due interventi previsti nel territorio comunale nell’ambito del Progetto integrato per il potenziamento dell’ attrattività turistica del Delta del Po. La conclusione dei lavori è programmata per settembre 2025. L’iniziativa rappresenta un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr per valorizzare turisticamente il territorio del Delta del Po. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi ciclabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Percorsi ciclabili lungo il Delta del Po. Goro investe 1,7 milioni

