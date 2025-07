Il paradosso del carcere Fanfani | Bene San Benedetto ma i lavori devono ripartire

Il carcere di Fanfani a Bene San Benedetto rappresenta un esempio lampante di un sistema che necessita di interventi urgenti. Con sovraffollamento e rischi elevati, tra cui il grave problema dei suicidi, la situazione chiede una risposta immediata. Abbiamo intervistato Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti in Toscana, per approfondire le sfide e le prospettive di un settore così delicato. Avvocato Fanfani, quali sono le priorità per ripartire?

"Carceri troppo affollate, bisogna fermare i suicidi". È l'allarme lanciato dal presidente Mattarella. Una ferma denuncia di cui abbiamo parlato con Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Avvocato Fanfani, il presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un appello accorato sulla situazione carceraria. Condivide la sua preoccupazione? "Assolutamente sì. Il suo discorso ha acceso un faro dove da anni regna il buio. La realtà delle carceri italiane è drammatica e nota da decenni. È il risultato di un abbandono sistemico, che ha tradito completamente la riforma dell'ordinamento penitenziario.

