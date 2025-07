Troppe spese tagliato il treno della Regina

La decisione della famiglia reale britannica di dismettere il Royal Train a partire dal 2027 segna un nuovo capitolo di austerità e modernizzazione. Dopo oltre un secolo di viaggi simbolici e storici, questa scelta riflette un impegno concreto nel razionalizzare le spese di rappresentanza. Ma cosa significa davvero perdere il fascino di un’icona così radicata? È solo una questione di bilancio o qualcosa di più? Scopriamolo insieme.

Ponchia Piacerebbe a tutti rinunciare al treno privato potendo contare su due elicotteri, ma è il pensiero che conta. La famiglia reale britannica ha annunciato che a partire dal 2027 dismetterà il royal train per razionalizzare le spese. Il colpo di mannaia su quello che dal 1840 era il simbolo dei viaggi di rappresentanza della Corona, esaltato soprattutto dalla manina della Regina Elisabetta II fuori dal finestrino, fa parte di un piano più generale per ridurre gli sprechi all’interno della monarchia. Carlo III costretto a fare economia domestica: questo chiedono i tempi. Il suo regno, si era capito subito, avrebbe rinunciato alla grandeur per stare a galla e non irritare i sudditi che sostengono la famiglia con una sterlina all’anno a testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Troppe spese, tagliato il treno della Regina

