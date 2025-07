In Europa si vuole boicottare la ricerca israeliana distrutta dai missili iraniani

In un clima di tensione e decisioni controverse, l’Europa si trova al centro di un dibattito acceso sulla ricerca israeliana, ormai gravemente danneggiata dai missili iraniani. La recente sospensione della Società Sociologica israeliana da parte dell’Associazione Sociologica Internazionale, sotto gli auspici dell’ONU, solleva interrogativi sul futuro della collaborazione scientifica e sul valore della libertà di ricerca in un contesto geopolitico complesso. Scopri di più su questa intricata vicenda, solo con un abbonamento.

L'Associazione sociologica internazionale, fondata sotto gli auspici dell' Onu nel 1949, ha cacciato la Società sociologica israeliana. La sospensione.

