Festa dei soci per celebrare storia e futuro

una celebrazione di radici profonde e di un futuro promettente. Centinaia di soci si sono riuniti nel piazzale di Banca Alta Toscana, condividendo orgoglio e passione per una storia che ha fatto la differenza nella Montagna pistoiese. Con oltre 11.300 membri, la banca guarda avanti, rafforzando il suo ruolo a livello regionale. "Oggi siamo in Montagna," ha detto il presidente Vasci Banci, "e questa festa rappresenta il cuore pulsante della nostra comunitĂ ."

Festa dei soci di Banca Alta Toscana: si sono trovati in centinaia nel piazzale davanti all’istituto di credito, per celebrare un pomeriggio di orgoglio dell’appartenza a una banca che ha scritto pagine di storia dell’intera Montagna pistoiese, ora elevata, dall’alto dei suoi 11.300 soci, a un ruolo regionale. "Oggi siamo in Montagna – ha detto il presidente Alberto Vasci Banci –, ci fa estremamente piacere. L’accoglienza è ottima, la festa è stata organizzata nella maniera migliore dal vicepresidente Brizzi, da Cinzia Zannoni e dalla Proloco. Questa forse è la piĂą bella filiale che abbiamo perchĂ© è una filiale storica, che viene dal 1916 e poi ristrutturata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa dei soci per celebrare storia e futuro

In questa notizia si parla di: festa - soci - celebrare - storia

Circolo della Caccia in festa. La cerimonia per i nuovi soci - celebrato l’ingresso dei nuovi soci, rinnovando così il legame tra tradizione e innovazione. Un momento di grande prestigio che sottolinea l’importanza del circolo nel panorama culturale bolognese, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per gli appassionati e i cultori della caccia e delle attività culturali.

Sabato 21 giugno 2025 FESTA DELL’ASSOCIATO Cari Soci, vi aspettiamo numerosi per celebrare i 75 anni di storia della nostra Associazione ! Una serata di festa con musica, salamelle e birra gratis per tutti ! Binasco (MI), SPexSS35, 8 sa Vai su Facebook

A Firenze la festa per i 150 anni dei macellai fiorentini; Una sfilata di auto storiche organizzata dal Caprissi per celebrare la riapertura del Tenda; Serata di festa per celebrare i soci e gli atleti della Canottieri Lario.

Che storia ha la Festa dei lavoratori - Il Post - La festa venne soppressa dal regime fascista, che nel 1923 istituì al suo posto la “festa del lavoro italiano” da celebrare il ... Scrive ilpost.it

Primo maggio 2024, Festa dei Lavoratori: storia, significato ed eventi - eventi per la festa dei lavoratori 2024 In occasione della Festa del lavoro 2024 sono diversi gli eventi organizzati in giro per l ... Come scrive gazzetta.it