Ok della Consob all’Ops di Mps su Mediobanca Al via il 14 luglio

La Consob ha dato il via libera all’Offerta Pubblica di Scambio di MPS su Mediobanca, segnando un passaggio chiave nel panorama finanziario italiano. Con l’avvio previsto per il 14 luglio e una durata di 40 giorni, l’operazione promette di ridefinire gli equilibri tra i due colossi bancari. Resta da scoprire come questa strategia influenzerà il mercato e gli investitori. Un appuntamento da seguire attentamente.

La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all' offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. L'Ops, si legge in una nota dell'istituto senese, inizierà il 14 luglio per concludersi l'8 settembre. L'offerta resterà sul mercato per 40 giorni di Borsa aperta, il massimo consentito dalla normativa. Il Monte, che renderà nota con apposito comunicato la pubblicazione del documento di offerta, riconoscerà un corrispettivo di 2,533 azioni Mps per ogni azione Mediobanca portata in adesione. Il via libera della Consob non rappresenta un giudizio dell'Authority sull'operazione ma certifica la completezza del set informativo messo a disposizione degli investitori per arrivare a un giudizio fondato sull'offerta di Mps.

