Le sere del cinema Corti e film d’autore per la nostra estate

Le sere del cinema si accendono al Castello di Spezzano con corti e film d’autore, protagonisti di una serata imperdibile. Premiati e coinvolgenti, questi mini capolavori rappresentano il meglio del cinema indipendente e fanno da preludio all’evento internazionale ’Le Notti d’Oro 2025’. Un’occasione unica per scoprire talenti emergenti e celebrare la creatività cinematografica. La serata promette emozioni e sorprese, dando il via a un festival che consacrerà il meglio del cinema mondiale.

Corti e premiatissimi. Sono i (mini)film che verranno presentati stasera al Castello di Spezzano – con ingresso gratuito – per la prima, prestigiosa tappa italiana de ’Le Notti d’Oro 2025’, storica iniziativa promossa dall’ Accademia del cinema italiano (che assegna i David di Donatello) e dall’Académie des César, sua omologa francese, e qui accolta in collaborazione con l’ Ennesimo Film Festival. Il programma delle ’Notti d’Oro’ è una vetrina sui migliori cortometraggi da tutto il mondo, opere che hanno ricevuto riconoscimenti dalle maggiori accademie globali, dagli Oscar ai César, dai Goya ai Bafta ai David e ai Magritte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sere del cinema. Corti e film d’autore per la nostra estate

In questa notizia si parla di: film - cinema - corti - sere

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo - "Mission: Impossible - The Final Reckoning", presentato in prima mondiale a Cannes, segna l'epico ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

Torna "Sere dei Mercanti" l’arena cinematografica nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo. Con una platea da 250 posti, la rassegna animerà le serate estive con una selezione di grande cinema europeo e internazionale: i migliori tit Vai su Facebook

Le sere del cinema. Corti e film d’autore per la nostra estate; Matteo Rovere, dai primi corti al liceo al cinema e le serie tv di successo con la Groenlandia: «Il segreto? Mettersi nei panni dello spettatore; Nonantola Film Festival 2025, sempre più ricca la festa del cinema e dei cortometraggi.

Le sere del cinema. Corti e film d’autore per la nostra estate - Sono i (mini)film che verranno presentati stasera al Castello di Spezzano – con ingresso gratuito – per la prima, prestigiosa tappa italiana de ’Le Notti d’Oro 2025’, storica in ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Corti, serie, film, musica. L'audiovisivo protagonista del Toko Film Fest - RaiNews - L'audiovisivo protagonista del Toko Film Fest Undicesima edizione della rassegna che si snoda tra Sala Consilina, Padula e Teggiano dal 22 al 28 luglio ... Segnala rainews.it